Названа предположительная причина взрыва в центре Москвы Baza: на газоне в центре Москвы мог взорваться кабель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одном из газонов во дворе жилого дома на Миусской улице в Москве произошел взрыв, передает Telegram-канал Baza. Прибывшая на место группа взрывотехников установила, что на месте происшествия взорвался электрокабель. Очевидец рассказал, что сначала услышал взрыв, а затем увидел под ограждением на газоне дым и воронку глубиной 30 сантиметров.

Осколков на месте взрыва не обнаружено. Территорию оцепили полицейские. Сейчас устанавливается, на чьем балансе находился газон.

Ранее в поселке Нахабино Московской области прогремел громкий взрыв, за которым последовало возгорание. Инцидент обошелся без человеческих жертв. Предполагается, что взорвался кислородный баллон на складе с автомобильными запчастями. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В подмосковном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что возгорание произошло в нежилом помещении по адресу: улица Панфилова, дом 26а, там находится склад автомобильных запчастей. В борьбе с огнем задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц специальной техники.