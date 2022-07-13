Названа доля московских стартапов, которые развились на фоне санкций

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Бизнес-план

Эффективность работы практически половины московских технологических компаний не снизилась по сравнению с январем 2022 года, у еще 17% столичных стартапов бизнес начал активно развиваться, несмотря на западные санкции. Об этом сообщается в новом исследовании Агентства инноваций Москвы, сделанного на основе данных базы стартапов Startup Guide и онлайн-опроса более 250 столичных предпринимателей.

При этом из 17% рассказавших об успехе компании на фоне санкций респондентов практически половина (45%) отметила увеличение продаж. Еще 57% увеличили клиентскую базу, а 55% усилили свою команду. При этом предприниматели считают, что успех компании связан не со снижением конкуренции от ухода зарубежных компаний, а с собственными усилиями, связанными с улучшением качества производимой продукции.

В исследовании сообщается, что текущие экономические условия заставили свыше 60% московских технологических компаний адаптировать свою бизнес-модель под новые обстоятельства. Предприниматели, чья прибыль выросла, не ограничились только изменениями маркетинговых инструментов, но расширили географию продаж и оптимизировали цепочку создания добавленной стоимости, — гласят отчеты исследования.

Ранее Россельхозбанк стал партнёром фонда «Сколково» для инвестиций в стартапы и совместной работы в области агротехнологий. Официальная церемония подписания соглашения прошла в рамках Международной конференции Startup Village в Москве. В рамках партнёрства Россельхозбанк создаст исследовательский центр на базе «Сколково».