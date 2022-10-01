На северо-востоке Москвы загорелся хостел с людьми внутри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы загорелся хостел, передает ТАСС. По информации агентства, часть людей заблокированы внутри здания. С другой стороны здания происходит открытое горение, людей эвакуируют при помощи лестниц. До приезда спасателей были выведены более 300 человек.

К ликвидации возгорания были привлечены более 60 человек, задействовано 17 единиц техники.

На Ярославской улице, 10, корп. 5, произошел пожар в хостеле, с четвертого этажа идет густой черный дым. В настоящее время проводится эвакуация, часть людей заблокирована огнем внутри, — сообщил собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, открытое горение общежития ликвидировано.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошёл пожар. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство в качестве одной из основных версий называет неисправность электропроводки.