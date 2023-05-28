На севере Москвы автомобилист сбил насмерть подростка на велосипеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 28 мая на Новосходненском шоссе на севере Москвы автомобилист наехал на велосипед, которым управлял несовершеннолетний. По данным Telegram-канала столичной прокуратуры, подросток скончался на месте от полученных при падении травм, а автомобиль, совершивший наезд, скрылся с места преступления. Прокуратура Северного административного округа начала процессуальную проверку.

Днем 28 мая подросток двигался на велосипеде по Новосходненскому шоссе навстречу потоку транспортных средств, с одним из которых предварительно произошло столкновение. От полученных в результате падения травм несовершеннолетний скончался на месте, — говорится в сообщении прокуратуры.

В апреле на пересечении Садового кольца и Мясницкой улицы в Москве автомобиль наехал на велосипедиста. Велосипедист решил переехать улицу на красный сигнал светофора, мужчину не заметил водитель легкового авто и врезался в него.

24 мая в Гостилицах Ленинградской области ученик начальной школы толкнул под машину 12-летнего велосипедиста. Оба мальчика вместе направлялись в сторону горы Колокольная. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».