Младшеклассник толкнул под машину пятиклассника на велосипеде В Ленинградской области младшеклассник толкнул под машину 12-летнего велосипедиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области в Гостилицах младшеклассник столкнул под машину 12-летнего велосипедиста. Оба мальчика вместе направлялись в сторону горы Колокольная. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщает источник в правоохранительных органах «МК в Ленобласти».

Как уточняет издание, четвероклассник по невыясненным причинам дотянулся рукой до ехавшего рядом пятиклассника и толкнул его. Пострадавший потерял равновесие, из-за чего выехал на проезжую часть, где упал под колеса иномарки.

Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Школьнику диагностировали переломы черепа, бедра, таза и левой голени.

В поселке Иловля Волгоградской области ранее ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка. В Сети распространилось видео, на котором видно, как во время исполнения песни на линейке на выпускницу напал школьник, стоящий сзади. Он попытался перерезать ей горло ножом, но его вовремя смогли остановить одноклассники.

Сам выпускник на допросе рассказал, что полоснул девушку «просто так». Он также рассказал, что «хотел заняться вымогательством денег у всей школы и у мамки с папкой».