В Москве велосипедист хотел проскочить на «красный» и попал под колеса Автомобиль сбил курьера на велосипеде на Садовом кольце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы на пересечении Садового кольца и Мясницкой улицы автомобиль наехал на велосипедиста, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс. Судя по опубликованному в Сети видео, велосипедист решил переехать улицу на красный сигнал светофора, мужчину не заметил водитель легкового авто и врезался в него. По данным ведомства, движение на данном участке затруднено.

На перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц автомобиль наехал на велосипедиста. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено незначительно, — говорится в сообщении дептранса Москвы.

По данным Telegram-канала, «Осторожно, Москва», за рулем электровелосипеда находился курьер.

Ранее сообщалось, что в городе Рыбинске Ярославской области пьяный водитель сбил двух детей, находившихся на тротуаре. После этого он попытался скрыться с места происшествия. Оба ребенка погибли. Позднее водителя задержали, в отношении него планируют возбудить уголовное дело.