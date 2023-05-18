На Красной площади задержали мужчину с двумя бутылками бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 17 мая полицейские задержали мужчину с двумя бутылками бензина на Красной площади, передает Telegram-канал SHOT. Задержанный не смог объяснить, для чего они ему понадобились.

По сообщению канала, внимание стражей порядка привлек мужчина, который вел себя неадекватно. Он подходил к прохожим и что-то им говорил.

Впоследствии полицейские установили личность мужчины. Им оказался 36-летний житель Забайкальского края.

Сотрудники правоохранительных органов доставили задержанного в отделение полиции, где ему стало плохо. Мужчине вызвали медиков, которые увезли его в больницу. В медучреждении у него диагностировали психическое расстройство.

В настоящий момент полиция выясняет, планировал ли задержанный совершить диверсию у стен Кремля.

Ранее стало известно о поджоге Су-24 на территории авиационного завода в Новосибирске. По информации Telegram-канала Baza, самолет не получил серьезных повреждений. На его шасси полицейские обнаружили следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Позже Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в поджоге самолета. Мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 12 июля.