Труп мужчины обнаружен возле дома на западе Москвы

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В Москве на улице Удальцова обнаружен труп мужчины, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. Рядом с телом обнаружен нож. Возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств смерти мужчины на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным столичного управления Следственного комитета, труп находился между двумя автомобилями.

11 мая в Москве возле Дмитровского шоссе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Криминалисты установили, что погибший — мужчина 1996 года рождения. Предполагается, что неизвестные забили его до смерти.

19 мая в Санкт-Петербурге в номере одного из отелей Петроградского района сотрудники обнаружили труп 38-летней беременной женщины с перерезанным горлом. Под окнами гостиницы также обнаружили мужчину, который выпал из окна седьмого этажа, но остался жив. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

6 мая в Москве на улице Профсоюзной было обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде рубленых ран. В совершении преступления подозревается сын погибшей.