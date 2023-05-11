Труп убитого мужчины нашли на газоне возле шоссе в Москве СК Москвы начал проверку по факту обнаружения тела убитого мужчины возле Дмитровского шоссе

Фото: Следственный комитет России

В Москве возле Дмитровского шоссе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий.

Утром 11 мая 2023 года на участке местности, расположенного на Дмитровском шоссе в городе Москве обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с признаками насильственной смерти, — сообщили в столичном СК.

Обстоятельства случившегося выясняются. По данным источника РЕН ТВ, личность погибшего уже установлена, им оказался Адам М. Предположительно, мужчину забили до смерти. Следователи устанавливают картину произошедшего.

Ранее в Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами», многократного чемпиона мира и США по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова. По данным СМИ, драка произошла рано утром 4 мая, но Кожевников обратился в больницу только спустя несколько дней, у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы.