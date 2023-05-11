Члена жюри шоу «Танцы со звездами» избили в Москве SHOT: члена жюри шоу «Танцы со звездами» Кожевникова избили в Москве

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Максим Кожевников

В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами», многократного чемпиона мира и США по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова, передает LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его информации, драка произошла еще 4 мая, впоследствии танцор был госпитализирован.

По данным издания, врачи диагностировали у Кожевникова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы, а также травмы головы и лица, ушибы грудной клетки и ушной раковины. Подробности драки с участием танцора не уточняются. Подавал ли он заявление в полицию, неизвестно. Отмечается, что Кожевников обратился в больницу не сразу. Сведения о его состоянии также не приводятся.

Кожевников переехал в США в 2002 году. С 2015 года он является членом жюри «Танцев со звездами» и занимается съемками в фильмах и сериалах.

Как уточняет РЕН ТВ, Кожевников обратился в больницу 10 мая. По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку. Telegram-канал Mash пишет, что хореограф сцепился с неизвестным рано утром 4 мая, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Москве около 30 уроженцев Средней Азии разгромили кафе и порезали и ограбили сотрудников заведения. Драка произошла из-за требования работников заплатить за имущество, испорченное посетителями во время драки с другими гостями.