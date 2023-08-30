В Москве мужчина на электросамокате вонзил нож в прохожего и скрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина на электросамокате в Москве ударил прохожего ножом в грудь и скрылся с места происшествия, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел днем во вторник, 29 августа, на улице Кржижановского.

Уточняется, 53-летнего потерпевшего госпитализировали. Злоумышленник был одет в камуфлированную куртку. Его сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 25-летний мужчина на пляже в Туапсе напал на девушку и нанес ей 15 ножевых ранений. Его удалось остановить очевидцам. Он пытался скрыться, но был задержан. Сейчас он в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшую 35-летнюю женщину госпитализировали, ее е состояние стабильно и жизни ничто не угрожает. Она уже пришла в себя.

До этого в Татарстане задержали мужчину, который при покупке автомобиля в Самаре перерезал горло хозяйке машины и скрылся. Жертвой преступления стала 34-летняя жительница Самары. Она продавала внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

На объявление откликнулся 21-летний уроженец Таджикистана. Обсудить детали сделки решили в салоне внедорожника. Там мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в шею, вытолкнул тело из салона и уехал. Затем он бросил машину на одной из улиц города, пересел на другую и уехал из региона.