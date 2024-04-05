Муфтий Москвы предупредил мусульман о правилах безопасности в Ураза-байрам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал мусульман не брать с собой большие сумки при походах в мечети в период Ураза-байрама. В беседе с NEWS.ru он отметил, что людей очень много, поэтому при проверках в метро могут возникать пробки. Отказ от больших сумок поможет избежать столпотворения, уточнил он.

Мы всегда призываем пользоваться всеми близлежащими метро, чтобы распределить потоки во избежание большого столпотворения людей. Людей очень много. Касательно сумок, когда люди будут ездить на праздник, чтобы при прохождении рамок не возникало пробок, чтобы они быстро проходили и занимали свои места. Именно с этим связана рекомендация не брать с собой большие сумки, — отметил Аляутдинов.

Вместе с тем муфтий прокомментировал уменьшение числа людей в мечетях после теракта в «Крокус Сити Холле», добавив, что подобные изменения действительно есть. При этом ближайшие мечети заполнены и сказать, что они пустуют, нельзя, добавил Аляутдинов.

Ранее зампред Духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров опроверг информацию о гонении на мусульман в регионе. В Симферополе построена огромная мечеть и этот факт доказывает отсутствие какой-либо дискриминации, добавил он.