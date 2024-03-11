Заместитель муфтия Крыма рассказал о ситуации с мусульманами полуострова Заместитель муфтия Крыма Баиров: народ благодарен государству за строительство мечети

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Соборная мечеть Крыма «Джума Джами» в Симферополе

В Симферополе построена огромная мечеть, и этот факт доказывает отсутствие каких-либо гонений на мусульман в Крыму, заявил NEWS.ru зампред духовного управления мусульман региона Эсадуллах Баиров. По его словам, все мусульмане полуострова и, в первую очередь, крымские татары благодарны за такой жест со стороны государства.

Строительство мечети в Симферополе стало грандиозным событием как для каждого мусульманина Крыма и России, так и для всех мусульман мира. Мечеть такого масштаба – маркер, благодаря которому можно делать важные выводы. Достаточно показать, какая мечеть строится в Крыму, как все вопросы о том, что мусульман полуострова якобы притесняют, снимаются сами собой. Все мусульмане Крыма с надеждой и радостью смотрят в будущее, в котором, согласно указу президента России Владимира Путина, все права крымских татар будут восстановлены и защищены, — сказал Баиров.

Он отметил, что настроения крымских татар изменяются с каждым днем. По словам Баирова, каждая реализованная программа и мероприятие, направленное на реабилитацию прав народа, придает этому народу уверенность в том, что он будет достойно интегрирован и представлен во всех сферах жизни полуострова и страны в целом.

На сегодняшний день сделано многое: достаточно достойных представителей крымских татар в органах власти. Есть министр, заместитель министра, главы районов, а также заместители глав районов и городов. Но народ хочет видеть больше своих представителей на всех уровнях управления. Это предстоит сделать. Надеюсь, в скором будущем крымские татары займут достойное место в управлении республикой. Это сделает республику и страну еще сильнее, — отметил Баиров.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинский закон о создании в Крыму и Севастополе военных администраций «иначе чем дурдомом» назвать нельзя. По его мнению, в правительстве Украины утратили связь с реальностью, и остались одни «фантазеры», которые если и увидят Крым, то только из окна в тюрьме.