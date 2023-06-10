Москвичка подняла на уши все службы из-за пластикового самолетика на грядке Baza: жительница Москвы вызвала все экстренные службы из-за детского самолетика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница деревни Кузовлево в Москве перепугалась, когда увидела на своей грядке предмет, похожий на летательный аппарат, после чего срочно вызвала все экстренные службы, сообщает Telegram-канал Baza. Оказалось, что на ее участке упал детский игрушечный самолетик.

Подозрительный предмет в виде самолета зеленого цвета размером примерно 30 сантиметров обнаружили на территории дачного участка утром 10 июня. Первыми на вызов приехали врачи скорой помощи, которые успокоили москвичку, заявив, что это обычный пластиковый самолетик.

После приезда медиков бдительная женщина все еще ожидала прибытия специалистов для ликвидации игрушки с придомовой территории. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее дачник в Подмосковье увидел над своим участком неизвестный летящий предмет, который показался ему похожим на беспилотник. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что поводом для беспокойства стал обычный воздушный змей. Оказалось, что соседка дачника купила эту игрушку для детей, чтобы они развлекались на природе.