Москвичей предупредили об апрельской погоде в ближайшие дни Вильфанд: москвичей в ближайшие дни ожидает апрельская погода

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С понедельника, 16 мая, в Москве ожидается от 11 до 16 градусов тепла, облачность и кратковременные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный фон характерен для конца апреля. Подобная погода продержится в столичном регионе как минимум до четверга.

Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада. Температура будет соответствовать третьей декаде апреля, - рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, температура воздуха в эти дни будет колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов. Погода окажется облачной, будут идти кратковременные дожди. Особенно дождливым будет вторник, предупредил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что лето 2022 года в России не будет холодным. Температура будет около и выше нормы. При этом погода в Центральном и Приволжском федеральных округах окажется прохладнее, чем в 2021 году.