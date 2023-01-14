Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале предупредило жителей о том, что 14 января в течение дня в столице ожидаются ледяной дождь и гололед. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными и строго соблюдать правила движения.

Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, 14 января в Москве будет облачно, местами небольшой снег и гололедица. Температура составит -3…-1°С, ветер южный 6-11 м/c.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что выходные в столице будут теплыми, но ветренными. По его словам, среднесуточная температура будет около нуля градусов. После 15 января температурные значения встанут на отметке один-два градуса тепла.

Накануне в аэропорту Пулково самолет из-за погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы во время руления. Рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск был отложен, пассажирам выделели резервное воздушное судно.