ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:04

Москвичам пообещали резкое потепление в декабре

Синоптик Ильин: в Москве с 9 по 12 декабря 2025 года ожидается резкое потепление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Московской области с 9 по 12 декабря 2025 года может резко потеплеть до пяти градусов, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. Он отметил, что атмосферное давление в эти дни будет выше нормы.

Во вторник, 9 декабря, в Москве днем ожидается температура от минус двух до нуля градусов. Местами будет небольшой дождь. А уже 11–12 декабря столбики термометра покажут до плюс пяти градусов, — спрогнозировал Ильин.

Он предупредил, что с 10 по 12 декабря ожидаются осадки и облачность. В этот период местами возможна гололедица. Ветер 9 и 10 декабря будет южным, а 11 и 12 декабря — юго-западным. Во вторник атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба, а уже в пятницу, 12 декабря, снизится до 735 мм.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 14 декабря ударят морозы, а за ними снова наступит потепление. Она отметила, что также в столице и области ожидаются снегопады.

погода
Москва
синоптики
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.