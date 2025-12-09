Москвичам пообещали резкое потепление в декабре Синоптик Ильин: в Москве с 9 по 12 декабря 2025 года ожидается резкое потепление

В Москве и Московской области с 9 по 12 декабря 2025 года может резко потеплеть до пяти градусов, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. Он отметил, что атмосферное давление в эти дни будет выше нормы.

Во вторник, 9 декабря, в Москве днем ожидается температура от минус двух до нуля градусов. Местами будет небольшой дождь. А уже 11–12 декабря столбики термометра покажут до плюс пяти градусов, — спрогнозировал Ильин.

Он предупредил, что с 10 по 12 декабря ожидаются осадки и облачность. В этот период местами возможна гололедица. Ветер 9 и 10 декабря будет южным, а 11 и 12 декабря — юго-западным. Во вторник атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба, а уже в пятницу, 12 декабря, снизится до 735 мм.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 14 декабря ударят морозы, а за ними снова наступит потепление. Она отметила, что также в столице и области ожидаются снегопады.