Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео Москвич решил скатиться по поручню в метро и разбил светильник

Житель Москвы разбил плафон освещения на балюстраде, попытавшись скатиться на эскалаторе на станции метро «Парк культуры», сообщили в управлении МВД России по столице. По данным ведомства, нарушителем оказался 19-летний юноша. Его уже доставили в отделение полиции.

Предварительно установлено, что 19-летний житель столицы, спускаясь на эскалаторе на станции метро «Парк культуры», сел на ленту поручня и разбил плафон освещения на балюстраде, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры произошедшего, снятые камерой наблюдения на станции метрополитена. В отношении москвича составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и порче чужого имущества. Материалы дела переданы в суд.

Ранее другой житель Москвы напал на охранника метрополитена, нанеся ему несколько ударов ножом. По данным столичной прокуратуры, мужчина попытался остаться в метро после закрытия. Сотрудник подземки попросил москвича покинуть станцию, после чего тот развязал конфликт.