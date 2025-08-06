Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:33

Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео

Москвич решил скатиться по поручню в метро и разбил светильник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Москвы разбил плафон освещения на балюстраде, попытавшись скатиться на эскалаторе на станции метро «Парк культуры», сообщили в управлении МВД России по столице. По данным ведомства, нарушителем оказался 19-летний юноша. Его уже доставили в отделение полиции.

Предварительно установлено, что 19-летний житель столицы, спускаясь на эскалаторе на станции метро «Парк культуры», сел на ленту поручня и разбил плафон освещения на балюстраде, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры произошедшего, снятые камерой наблюдения на станции метрополитена. В отношении москвича составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и порче чужого имущества. Материалы дела переданы в суд.

Ранее другой житель Москвы напал на охранника метрополитена, нанеся ему несколько ударов ножом. По данным столичной прокуратуры, мужчина попытался остаться в метро после закрытия. Сотрудник подземки попросил москвича покинуть станцию, после чего тот развязал конфликт.

Москва
метро
нарушители
кадры
задержания
дебоширы
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.