Москвич попытался отрезать себе член из-за расставания с девушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 39-летний местный житель не смог пережить расставание с 36-летней девушкой и попытался отрезать себе член, сообщает Telegram-канал Mash. Так он отреагировал на решение партнерши, которая 4 сентября сказала, что между ними все кончено.

Мужчина занялся членовредительством демонстративно, при девушке. Та сразу же выбежала из квартиры, а мужчина бросился за нею вслед. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь.

Медики доставили мужчину в больницу и наложили швы у основания пениса, где был зафиксирован порез. Сейчас жизни москвича ничего не угрожает.

В апреле сообщалось, что в Туле мужчина прилег на лужайке возле дома на улице Кауля и разрезал себе член. Испуганные соседи вызвали экстренные службы, и мужчину госпитализировали.

В мае в городе Энгельсе Саратовской области местную жительницу приговорили к почти 10 годам колонии за убийство сожителя, которому она предложила заняться сексом в формате БДСМ — связать его веревками в технике шибари. Мужчина согласился. Женщина связала ему ноги и руки и задушила проводом от зарядника для смартфона.

В марте пенсионерка из Дагестана ударила 19-летнюю дочь в пах за то, что она часто приходила к ней из-за ссор с мужем. Пострадавшую девушку госпитализировали с проникающим ножевым ранением.