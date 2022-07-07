Московский храм загорелся после удара молнии В храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье в Москве произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье в Москве произошел пожар. Пламя охватило два «квадрата» одного из куполов. Причиной возгорания мог стать удар молнии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Спасатели «обуздали стихию», ликвидировав пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар ликвидирован. Предварительной причиной пожара стало попадание в купол храма молнии, — говорится в сообщении.

Храм был построен в 1802 году. Согласно данным с официального сайта храма, в нем хранится чудотворная Иверская икона.

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