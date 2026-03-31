Московский аэропорт начал работать по согласованию

Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорт Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Введение временных ограничений на использование воздушного пространства повлияло на работу аэропорта.

Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании части рейсов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

