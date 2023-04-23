Московская пенсионерка сажала цветы и выкопала противопехотную мину SHOT: пенсионерка обнаружила противопехотную мину во время посадки цветов в Москве

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Жительница одного из домов в Москве нашла предмет, сильно напоминающий противопехотную мину, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, женщина пенсионного возраста обнаружила опасный предмет во время посадки цветов в палисаднике между подъездами.

После обнаружения предмета она сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила о подозрительной находке.

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