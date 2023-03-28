Мошенники заставили москвича устроить стрельбу в отделении Сбербанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе Москвы задержан москвич, который устроил стрельбу в отделении Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что открыть огонь в помещении мужчину убедили некие злоумышленники, которые по телефону рассказали ему, что банк распространяет персональные данные. Нападение на финорганизацию обошлось без пострадавших.

В одном из отделений Сбербанка на Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет, — сообщил источник.

По данным Telegram-канала Baza, стрелявший — 72-летний пенсионер. Собеседник по телефону представился ему капитаном полиции, который должен с минуты на минуту прийти в банк и разоблачить мошенников, сливающих личные данные мужчины. Отмечается, что злоумышленник и приказал москвичу стрелять вверх, но не в людей.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел 27 марта в отделении Сбербанка на улице Беловежской.

Ранее правоохранители задержали в поселке Октябрьский Новосибирской области мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже жилого дома. Против него возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Позже выяснилось, что стрелок долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща,. Она в момент стрельбы успела убежать к соседям.