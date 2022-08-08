В Москве 13-летний мальчик хотел утопить в ванне младшую сестру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний подросток попытался утопить 10-летнюю сестру в ванне, сообщает MK.RU. Инцидент произошел 7 августа в Москве на улице 3-я Хорошевская, неподалеку от станции «Хорошево» МЦК. По информации издания, мальчик, попытавшийся убить сестру, имеет психическое заболевание. Трагедию удалось предотвратить отцу детей.

Трагический инцидент произошел в воскресенье в 14:00 в доме на 3-й Хорошевской улице. 13-летний мальчик <...> попытался утопить в ванне 10-летнюю сестру. К счастью, находившийся дома отец предотвратил трагедию, после чего подросток убежал. Отец подростка обратился в полицию, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жителя поселка Знамя Октября в Новомосковском административном округе задержали по подозрению в убийстве жены. Полицейские предположили, что мужчина забил 43-летнюю супругу до смерти, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сымитировал суицид женщины.

До этого в Краснодаре задержали 74-летнего пенсионера по подозрению в убийстве 70-летней супруги. По предварительной версии, пара поссорилась, после чего мужчина схватил нож и нанес женщине не менее пяти ударов в грудную клетку.