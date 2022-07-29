Пенсионер зарезал 70-летнюю супругу в Краснодаре Mash: пенсионер убил 70-летнюю супругу в Краснодаре

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Пенсионер ножом зарезал 70-летнюю супругу в Краснодаре. Как сообщает Mash, трагедия произошла 27 июля. В тот день соседи услышали крики женщины и вызвали полицию, которая приехала спустя 30 минут после сообщения жильцов.

Женщину попытался спасти сосед, пробравшийся в квартиру через балкон. Однако спаситель опоздал — пенсионерка скончалась от четырех ножевых ранений. Отмечается, что причиной стала ссора на почве ревности — Людмила приревновала супруга к знакомой. Убийцу задержали и поместили в СИЗО. По данным Mash, супруги познакомились 50 лет назад на танцах и с тех пор были вместе.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Новосибирска арестовал Хушнуда Хомроева, подозреваемого в убийстве студентки на глазах у очевидцев. Он останется под стражей на два месяца. В разговоре с журналистами Хомроев признался, что очень любил погибшую и раскаивается в случившемся. На вопрос, почему мужчина пытался сбежать из страны и не сдался полиции, он ответил: «Мне надо было гулять».