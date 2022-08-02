В Москве муж сымитировал суицид жены, чтобы скрыть убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель поселка Знамя Октября в Новомосковском административном округе задержан по подозрению в убийстве жены, сообщает Telegram-канал SHOT. Правоохранители предполагают, что мужчина забил 43-летнюю супругу до смерти, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сымитировал суицид женщины и выбросил тело с пятого этажа.

По предварительным данным, в девять утра очевидцы позвонили в полицию и сообщили о найденной под окнами соседке. На место инцидента выехали правоохранители и обнаружили тело женщины — по оценкам судмедэкспертов она скончалась за 3-4 часа до приезда служб. Затем полицейские опросили мужа погибшей.

Криминалисты установили, что причиной смерти стало не падение с высоты, а убийство — на теле обнаружили характерные летальные травмы. После вердикта судмедэкспертов полиция задержала супруга погибшей.

По версии следствия, между мужем и женой началась ссора. В ходе конфликта мужчина схватил тяжелый предмет и несколько раз ударил супругу по голове, из-за чего она скончалась на месте.

Ранее в Краснодаре задержали 74-летнего пенсионера по подозрению в убийстве 70-летней супруги. По предварительной версии, пара поссорилась, после чего мужчина схватил нож и нанес женщине не менее пяти ударов в грудную клетку.