Медиков проверят на халатность из-за смерти Шатунова РЕН-ТВ: сотрудников домодедовской скорой проверят на халатность из-за смерти певца Шатунова

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

Работников домодедовской скорой помощи проверят на халатность из-за смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, сообщает РЕН-ТВ. Сотрудникам скорой может грозить до пяти лет лишения свободы с лишением возможности заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет. Вопросом займутся компетентные органы.

Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи (c камер видеонаблюдения. — NEWS.ru) видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом только почти через полчаса, — сообщил источник телеканала.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечалось, что из-за этого было потеряно 40 минут.

Позже на станции скорой помощи отвергли сообщения об отказе диспетчера, отметив, что друг артиста звонил в скорую, чтобы уточнить, где находится ближайшая больница, а не чтобы вызвать машину. Диспетчер при этом предложил оформить вызов, но звонивший заявил, что сам доставит Шатунова в медучреждение. В станции скорой помощи пояснили, что в 23:46 поступил вызов скорой в растуновскую больницу. Требовалось доставить пациента в сосудистый центр, и врачи прибыли на место через три минуты.