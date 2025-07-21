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21 июля 2025 в 12:46

Машины-субмарины, сапборды, рухнувший мост: Москва ушла под воду

Фото: NEWS.ru

21 июля Москву накрыл сильнейший ливень. Ряд улиц города оказался затоплен — вода доходит до капотов машин. Некоторые подземные переходы стали недоступны для пешеходов, так как пройти через них можно только вплавь.

В Московской области за последние сутки выпало около 84% месячной нормы осадков, а в Москве — 25%, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах была зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров. Он уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 11 мм дождя, а в районе МГУ и Тушино — 17 мм и 21 мм соответственно.

Некоторые москвичи и жители Подмосковья лезли по заборам, переплывали через подземные переходы и плыли на сапбордах, чтобы добраться до своих машин и доехать до работы. В частности, в Одинцово затопило территорию местного ЖК — машины ушли под воду.

В Наро-Фоминском районе из-за обильных дождей обрушился мост. Он отделял СНТ «Исьма», «Верейское» и деревню Алексино от Симбухово. Альтернативной дороги между ними нет. Спасатели переправляют местных жителей на лодке.

В Москве сильные дожди прекратятся сегодня, однако кратковременные осадки будут идти вплоть до конца рабочей недели, заявила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, они не будут иметь повсеместный характер. В предстоящие выходные, уточнила синоптик, дождей в столичном регионе не ожидается.

О масштабном потопе в Москве и Подмосковье — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
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Москва
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