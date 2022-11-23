Mash: в Москве поймали серийного сексуального маньяка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который неоднократно совершал акты сексуального насилия с домработницами, сообщает Telegram-канал Mash. По данным авторов, он приглашал женщин к себе домой на уборку, а после издевался над ними и угрожал расправой.

В публикации приводится история одной из жертв мужчины. Девушке было 24 года, и она работала в Москве уборщицей. Тот позвал ее к себе домой навести порядок. Преступник встретил ее у метро и довел до своей квартиры. Уже дома он стал насиловать ее и грозился разбить об ее голову пепельницу, если она не прекратит кричать. После нескольких часов издевательств мужчина отпустил уборщицу.

Авторы Mash не уточняют, возбуждено ли уголовное дело на мужчину, и если да, то по какой статье.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что женщина из Воронежской области заявила об изнасиловании двумя полицейскими в стенах СИЗО. По информации канала, над женщиной надругались в камере изолятора в ночь на 2 ноября.

Девушку отправили в СИЗО из-за дела о наркотиках, которое было заведено в начале осени этого года. С ее слов, когда она находилась в камере изолятора, туда вошли двое сотрудников полиции — 22-летний сержант и 32-летний младший лейтенант, и далее изнасиловали, сообщает Baza. Полицейские отрицают обвинения в свой адрес.