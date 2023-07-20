Mash: в московской Щербинке обнаружен предмет, похожий на взрывчатку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в московской Щербинке местные жители заметили подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство с пластиковым хвостовиком для сброса гранат с БПЛА. По данным канала, на место прибыли взрывотехники.

По информации Telegram-канала SHOT, из дома, соседствующего с находкой, эвакуировали десять человек.

11 июля самодельное взрывное устройство было найдено около газопровода в Самарской области, на магистральном трубопроводе Уренгой — Новопсков в Сызранском районе. Ветку трубопровода пришлось перекрыть для подачи газа в целях безопасности.

5 июля в Крыму арестовали диверсанта, который попытался взорвать газопровод в Ялте. По данным канала, произошло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

20 июня в подмосковных Химках в отделении Сбербанка прогремел взрыв, который привел к возгоранию в отделении банкоматов. Мужчина, устроивший взрыв, вскоре был задержан. По одним данным, он действовал по указанию украинских кураторов. По другим — подрывник стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ, и хотел вернуть похищенные ими средства.