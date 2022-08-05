Маршрутка на полном ходу врезалась в стоящую машину на Киевском шоссе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на 34-м километре Киевского шоссе микроавтобус врезался в стоящий автомобиль, сообщили NEWS.ru в столичном МВД. Столкнулись автомобили Sprinter и Hyundai Porter. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

На 34 километре Киевского шоссе в стороны центра водитель микроавтобуса модели Sprinter совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», погибших в результате ДТП нет,. Пострадавшие, трое мужчин и трое женщин, были доставлены в столичные больницы с травмами различной степени тяжести. Одного из них в срочном порядке эвакуировали на вертолете.

В июне на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Виновник ДТП проехал на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел из-за того, что нарушитель не справился с управлением, вследствие чего врезался в стену дома.