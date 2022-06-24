В МВД назвали причину смертельного ДТП в центре Москвы Причиной смертельного ДТП в центре Москвы стал проезд на красный свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной ДТП на Зубовском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека, стал проезд на красный свет. Нарушивший правила водитель не справился с управлением и врезался в стену дома, рассказал ТАСС руководитель управления информации и общественных связей столичного главка Москвы Владимир Васенин.

По предварительным данным, водитель иномарки следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля, — пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что жертвами аварии стали водитель и девушка-пассажир. Всего в автомобиле находились восемь человек. Шестеро из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло утром 24 июня. Как сообщалось ранее, разбившийся автомобиль двигался без госномеров и на высокой скорости. На перекрёстке он задел такси.