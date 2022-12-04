«Любят дамы речного карпа»: Московский зоопарк показал рацион медведей Московский зоопарк назвал жир самым любимым лакомством белых медведей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка перечислил продукты, которые предпочитают белые медведи. На видео, опубликованном в Telegram-канале центра, запечатлен обед 28-летней белой медведицы Симоны.

На кадрах питомица аппетитно уплетает салат айсберг. Как и все медведи, белые мишки всеядны и не откажутся от растительной пищи.

Основу рациона наших медведей — старушки Симоны и юной Пурги — составляет морская рыба, говядина, свинина, курица, индейка. Рыба должна быть жирной — это терпуг, горбуша, скумбрия, сельдь, очень любят наши дамы и речного карпа. От мяса мы тоже отбираем наиболее жирные куски или же даём просто жир — это самое любимое, — говорится в подписи к ролику.

Однако на этом список входящих в рацион питания животных продуктов не заканчивается. Белым мишкам в зависимости от сезона дают арбузы, дыни, тыквы, кабачки и клюкву. Медведи с аппетитом едят овсяную крупу, костную муку, мед, морковь, не откажутся от яблок, огурцов, свеклы, груш, гидропонной зелени. И на закуску даже могут погрызть кормовые ветки, которые заготавливаются для копытных.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показал рацион вывезенного из-под обстрелов в ЛНР медведя Грома. Кроме рыбы и мяса, мишке дают овощи, яблоки и орехи.