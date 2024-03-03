Кустарная жидкость для вейпа довела пятиклассника до психбольницы SHOT: пятиклассник из Москвы оказался в ПНД из-за самодельной жидкости для вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиклассник из Москвы оказался в детском Центре психического здоровья после того, как попробовал самодельную жидкость для вейпа, сообщил Telegram-канал SHOT. В организме мальчика нашли сильнейший наркотик, который провоцировал галлюцинации и толкал ребенка на неадекватные поступки. По информации канала, перед госпитализацией подросток попытался покончить с собой.

За день до происшествия школьник отпросился у мамы в гости к другу. Через сутки он вернулся домой в невменяемом состоянии. По словам женщины, ее сын нервничал, много ходил по квартире, а на губе у него был ожог. Неадекватное поведение переросло в буйное, и родители вызвали скорую помощь.

В больнице врачам удалось стабилизировать ребенка, а анализ крови показал наличие в его организме синтетического психостимулятора. Когда мальчик пришел в себя, он рассказал, что ночевал у знакомого, который и дал ему попробовать самодельную жидкость. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась полиция.

Ранее курганские полицейские задержали 10-летнего мальчика, который со своим подельником раскладывал по городу закладки с наркотиками. Учащийся четвертого класса школы имел при себе 100 граммов синтетического опиоида карфентанила.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.