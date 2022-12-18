Крыша ярмарки обрушилась под тяжестью снега в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Навесная крыша ярмарки выходного дня обрушилась под тяжестью снега в столичном районе Гольяново, сообщает «Подъем». По данным Telegram-канала, никто не пострадал. Работники разбирают обрушившиеся конструкции.

На фотографиях, которые сделали очевидцы, можно заметить, что под завалами оказались коробки с фруктами, овощами и другими продуктами. При этом большая часть крыши все же не обвалилась.

Накануне в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это неокончательные значения, снегопад продолжится до вечера.

К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы около 119 тысяч работников и более 12,5 тысячи единиц различной техники. Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров.

В связи с погодными условиями в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены десятки рейсов.