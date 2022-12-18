В столичных аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены более 60 рейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписаний». Отмечается, что в указанных воздушных гаванях задержали 54 рейса. Еще 13 было отменено.

Во Внуково (по состоянию на 08:30 мск) задержано 26 рейсов. Еще девять в этом же аэропорту отменили. В Домодедово отменили два рейса, а задержали 22.

По информации «Яндекс.Расписаний», в Шереметьево задержано шесть рейсов, а отменено два.

Накануне в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это неокончательные значения, ведь снегопад продолжится до вечера.

По словам метеоролога, 18 декабря снег будет идти до 18–21 часа. Тишковец прогнозирует, что за воскресенье в столице выпадет еще 5–10 мм снежного покрова, а значит, день ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию.