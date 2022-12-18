К уборке снега в Москве привлекли почти 119 тысяч работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники коммунальной службы убирают снег в Москве

К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы около 119 тысяч работников и более 12,5 тысячи единиц различной техники, следует из Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства. Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров.

Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

«Москва 24» разместила видеокадры, на которых показано, как москвичи помогают рабочим очищать улицы от снега, а также толкают застрявшие в сугробах автомобили.

В Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это неокончательные значения, снегопад продолжится до вечера.

В связи с погодными условиями в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены более 60 рейсов. Во Внуково (по состоянию на 08:30 мск) задержано 26 рейсов. Еще девять в этом же аэропорту отменили. В Домодедово отменили два рейса, а задержали 22. В Шереметьево задержано шесть рейсов, а отменено два.