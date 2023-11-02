Коллекция картин из фонда Романовых бесплатно досталась мошенникам Mash: мошенники в Москве обманули владелицу фонда картин Романовых на 165,5 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 млн рублей при продаже полотен в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, Татьяна Литтл прилетела из Канады и привезла 180 произведений искусства, которые заинтересовали некую женщину по фамилии Громова.

Mash сообщает, что потенциальная покупательница картин из Москвы предложила 73-летней иностранке 36,8 млн рублей вместо заявленных владелицей 165,6 млн. Громова объяснила это возможными трудностями при продаже, связанными с тем, что Литтл не является гражданкой РФ.

По данным канала, женщина прилетела на встречу с россиянкой в Останкинской телебашне, куда были доставлены картины, но вместо договора купли-продажи Литтл подсунули документ дарения, иностранка не заметила подвоха, поскольку плохо знает русский, так она и лишилась картин, доставшихся ей по наследству, и осталась без денег.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут Громову.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что интернет-мошенники обманули на 130 тысяч рублей 16-летнего сына одного из самых богатых российских чиновников Евгения Бакурова. По информации канала, подросток хотел купить одежду и обувь ушедших из России брендов, таких как Nike, Adidas и Puma. Школьник попросил маму оплатить заказ заранее, но так и не дождался доставки, а поначалу твердившие о задержках мошенники пропали со связи.