Мошенники обманули на 130 тысяч сына одного из богатейших депутатов России SHOT: мошенники выманили у сына депутата Бакурова 130 тысяч рублей

Фото: vk.com/ev_bakurov

Евгений Бакуров

Сына одного из самых богатых чиновников России Евгения Бакурова интернет-мошенники обманули на 130 тысяч рублей, пишет SHOT. 16-летний подросток хотел купить вещи известных брендов, которые ушли из страны. По данным канала, девятиклассник увидел на YouTube рекламу продавца, который привозит из-за границы одежду и обувь ушедших брендов: Adidas, Nike, Puma.

Школьник написал поставщику, ознакомился с каталогом и выбрал множество товаров на сумму 130 тысяч рублей. Он попросил мать оплатить вещи и доставку. Злоумышленники сообщили, что ждать придется не менее трех месяцев, так как одежда едет из Китая.

Подросток ждал и лишь иногда уточнял, когда его покупки поступят на пункт выдачи, но мошенники твердили о задержках доставки. Спустя некоторое время «продавцы» перестали выходить на связь. Тогда мальчик понял, что его обманули и вместе с мамой обратился в правоохранительные органы. Сейчас преступников разыскивают.

Отец пострадавшего — 46-летний депутат заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров, один из богатейших чиновников по версии Forbes. Он управляет оптовым продавцом древесины и лесоматериалов ООО «Ангри», а также владеет предприятиями «Братский леспромхоз», ООО «Вилис», которые занимаются уходовыми рубками лесов.

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