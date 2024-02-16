Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль марки «Форд» сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы в Telegram-канале.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Бажова. По данным прокуратуры, водителю, который был за рулем автомобиля, 33 года. Пострадавшая девочка 2011 года рождения.

Ребенок госпитализирован, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожного происшествия.

Ранее водитель в Санкт-Петербурге сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Лени Голикова. Пострадавшим оказался ученик девятого класса, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У 15-летнего подростка диагностировали сотрясение мозга и сильный ушиб почек. Водитель же за последний год скопил восемь штрафов за нарушение ПДД — за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков.

Перед этим в Сети появилось видео наезда уличного гонщика на людей в Казани. На нем видно, как автомобиль марки BMW боком врезается в толпу переходивших по пешеходному переходу людей. При этом все остальные участники дорожного движения соблюдали ПДД и пропускали пешеходов.