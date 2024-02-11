Момент наезда стритрейсера на людей в Казани попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети опубликовали видео наезда уличного гонщика в Казани на людей. На нем видно, как автомобиль марки BMW боком врезается в толпу переходивших по пешеходному переходу людей. При этом все остальные участники дорожного движения соблюдали ПДД и пропускали пешеходов.

Как сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший момент ДТП, все находившиеся в автомобиле были пьяны. За автомобилем числится 19 штрафов, все — за превышение скорости. Автомобилист, из-за которого пострадали три человека, сейчас находится под арестом.

Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье погиб бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин. Авария произошла на Минском шоссе во время гонок стритрейсеров. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, через несколько часов мужчины не стало.

В начале февраля райсуд временно заблокировал YouTube-каналы и Telegram-канал дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева. Прокуратура требовала признать запрещенными в России видеоролики, которые выкладывает автор. В ведомстве пояснили, что владелец каналов в видеороликах публично демонстрирует нарушения ПДД, фактически призывая подписчиков делать так же.