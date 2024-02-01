Каналы устраившего «шашки» в Москве автоблогера Гаджиева улетели в блок Суд временно ограничил доступ к YouTube-каналам автоблогера Гаджиева

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Гаджи Гаджиев

Таганский райсуд временно заблокировал YouTube-каналы и Telegram-канал дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева, передает ТАСС. Прокуратура требовала признать запрещенными в России видеоролики, которые выкладывает автор. Прокуратура сочла, что деятельность ютубера несет прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения. В ведомстве пояснили, что владелец каналов в видеороликах публично демонстрирует нарушения ПДД, фактически призывая подписчиков делать так же.

Таганский районный суд Москвы принял к производству административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, размещенной на YouTube-страницах, Telegram-канале блогера Гаджи Гаджиева, запрещенной к распространению в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

26 октября 2023 года в Дагестане Гаджиев был задержан сотрудниками полиции за опасный дрифт и нарушение правил дорожного движения. На него составили сразу несколько административных протоколов: о выезде на встречную полосу, о неуплате штрафов, об управлении незарегистрированным автомобилем, а также протоколы о вождении без прав и нарушении ПДД.

Ранее жители Уфы устроили заезд с пиротехникой, один из гонщиков в ходе дрифта врезался в ограждение. На видеоролики, распространившиеся в соцсетях, обратил внимание мэр города Ратмир Мавлиев. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал недопустимыми такие заезды и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.