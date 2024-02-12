Водитель в Петербурге сбил подростка на «зебре» и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель в Санкт-Петербурге сбил подростка на пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». ДТП произошло на улице Лени Голикова. Пострадавшим оказался ученик девятого класса, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У 15-летнего подростка диагностировали сотрясение мозга и сильный ушиб почек. Водитель же за последний год скопил восемь штрафов за нарушение ПДД — за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков.

Ранее в Сети появилось видео наезда уличного гонщика на людей в Казани. На нем видно, как автомобиль марки BMW боком врезается в толпу переходивших по пешеходному переходу людей. При этом все остальные участники дорожного движения соблюдали ПДД и пропускали пешеходов. Сообщается, что водитель был пьян, а за автомобилем числится 19 штрафов за превышение скорости. Автомобилист, из-за которого пострадали три человека, сейчас находится под арестом.

До этого водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего пешехода в Москве и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на улице Братеевской. Подростку понадобилась помощь медиков.