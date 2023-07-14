Людей вывели из офиса ВГТРК и посадили в скорую из-за письма с порошком Baza: у офиса ВГТРК, куда прислали письмо с порошком, собираются врачи, полицейские и пожарные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К зданию Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании на улице Ямского Поля в Москве прибывают машины скорой помощи, полиция и даже пожарное авто, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, нескольких посетителей офиса ВГТРК посадили в машины скорой помощи. Ранее сообщалось, что в здание доставили письмо с неизвестным порошком.

По данным Baza, пострадавших в результате произошедшего нет. Письмо с подозрительным содержимым вскоре отправят на экспертизу.

О том, что в здание ВГТРК в Москве пришло письмо с неизвестным порошком, ранее сообщал Telegram-канал «360» со ссылкой на источник.

До этого сообщалось, что в Пскове возле здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли коробку с подписью «Бомба-Бах». Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. Позднее выяснилось, что в коробке отсутствуют признаки взрывчатки.

Telegram-канал «112» ранее писал, что в Москве на Центральной почтовой таможне обнаружили две противотанковые мины. По данным канала, подозрительную посылку нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции. Как позднее уточнили в Федеральной таможенной службе, муляжи мин оказались корпусами немецких снарядов времен Второй мировой войны без взрывателей. В ведомстве отметили, что посылка должна была уехать в США. Она была изъята, по факту произошедшего проводится проверка.