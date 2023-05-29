Гранату нашли на площадке для выгула собак в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что на Фитаревской улице в столичном районе Коммунарка была обнаружена граната, предположительно, РГ-42. По информации канала, взрывное устройство находилось на площадке для выгула собак.

Mash пишет, что примерно в 250 метрах находится школа №2070, а в 150 метрах - жилые дома. Полиция оцепила территорию.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области полиция задержала дачника, который хранил у себя компоненты для самодельных бомб, гранаты и незарегистрированную винтовку. Все оружие было найдено в ходе обыска после того, как сын мужчины выстрелил себе в живот из неизвестного оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на месте взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске было найдено до 70 кг взрывчатки пониженной мощности. По информации канала, бомба находилась в 200-литровой металлической бочке из-под моторного масла. По данным SHOT, именно найденная взрывчатка сдетонировала, напугав местных жителей. При этом отмечается, что сама ТЭЦ при взрыве не пострадала. Официально эта информация не подтверждалась.