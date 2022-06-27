Гидрометцентр назвал дату похолодания в Москве Гидрометцентр: жара начнёт спадать в Москве с 28 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со вторника, 28 июня, в Москве начнётся понижение температуры воздуха. Такой прогноз в интервью ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура в этот день составит порядка 26–28 градусов тепла, в среду и четверг станет ещё прохладнее — до 24–25 градусов.

Однако перед этим жителям столичного региона придётся в понедельник, 27 июня, пережить самый жаркий день с начала года. Согласно прогнозам, воздух прогреется до 31–32 градусов тепла. После этого жара пойдёт на спад.

В первой половине вторника антициклон начнёт смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на 5 градусов по сравнению с понедельником. Будет 26–28 градусов, — сказал Вильфанд.

По его словам, к четвергу температура воздуха опустится до плюс 24–25 градусов. Однако уже 1 июля стоит ожидать новую волну потепления до плюс 30 градусов.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать ряд правил.