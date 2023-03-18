Флаги всех европейских стран убрали с площади Европы в Москве

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Флаги всех 48 европейских стран убрали с флагштоков на площади Европы в Москве, расположенной неподалеку от Киевского вокзала и гостиницы «Украина». Пустые колонны на площади сняли на видео, кадры опубликовало агентство городских новостей «Москва». Причина, по которой с площади решили убрать флаги, неизвестна.

Площадь Европы расположена в районе Дорогомилово на западе столицы, между Бережковской набережной и Киевским вокзалом, а также недалеко от ТРЦ «Европейский». В своем современном виде площадь была обустроена в начале 2000-х в рамках совместного проекта России и Бельгии. Над объектом работал главный архитектор РАН, лауреат государственных премий Юрий Платонов.

Ранее в Грузии пятерых человек оштрафовали за сожжение флага ЕС на акции протеста против принятия закона об иноагентах. Штраф на 1 тысячу лари (около 30 тысяч рублей) выписали лидеру консерваторов Зурабу Махардзе и четверым его сторонникам.

Ранее в Киеве со здания посольства Словении сняли флаг страны из-за его сходства с российским триколором. Временный поверенный в делах Словении на Украине рассказал, что с просьбой убрать флаг к ним обратились представители украинской полиции и нацгвардии.