В Киеве с посольства Словении сняли флаг из-за его сходства с российским

В Киеве с посольства Словении сняли флаг перед входом из-за его схожести с российским триколором. По словам временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка, к нему с соответствующей просьбой обратились представители украинской нацгвардии и полиции, сообщает Словенское агентство печати.

Посольство Словении в Киеве возобновило свою работу 28 марта. Как рассказал Лесьяк, когда дипломаты приехали в украинскую столицу, они у входа подняли словенский и европейский флаги.

Когда мы приехали в Киев, было довольно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру, — сообщил он.

Через пару дней ветер стих, флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал напоминать российский флаг. После этого к Лесьяку обратились сотрудники украинской национальной гвардии и полиции с просьбой «снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».

20 марта неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В российской дипмиссии в Таллине назвали эту выходку следствием антироссийской кампании, развязанной на Западе.