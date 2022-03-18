Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в эстонском Тарту

Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. Об этом сообщила российская дипмиссия в Таллине в Telegram-канале. Там назвали эту выходку следствием антироссийской кампании, развязанной на Западе.

19 марта был совершён очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту, — говорится в сообщении.

В российском посольстве надеются, что все виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законодательством, а государственный флаг РФ вернётся на своё место.

В российском дипломатическом ведомстве также отметили, что Москва неоднократно указывала эстонским властям на их пренебрежительное отношение к своим обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В середине марта МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. По мнению эстонской стороны, работники российской дипмиссии «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине.