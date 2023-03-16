В Грузии наказали пятерых человек за сожжение флага ЕС МВД Грузии оштрафовало пятерых человек за сожжение флага ЕС на 1 тысячу лари

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Акция протеста сторонников партии «Консервативное движение» у здания парламента в Тбилиси

Полиция в Грузии оштрафовала лидера «Консервативного движения» Зураба Махарадзе и четверых его сторонников на 1 тысячу лари (30 тысяч рублей) за сожжение флага Евросоюза, сообщает агентство «Новости-Грузия». Инцидент произошел на акции у здания парламента страны 14 марта.

Помимо этого, в МВД Грузии рассказали, что сейчас принимаются меры в отношение других лиц, причастных к процессу сожжения флага ЕС.

С 2022 года в Грузии осквернение флага ЕС, НАТО и любой другой организации расценивается как правонарушение и наказывается штрафом в размере 1 тысячи лари для физического лица.

14 марта на площадь перед парламентом в Тбилиси, где неделю назад произошли массовые беспорядки, вышли активисты с требованием провести референдум по закону об иностранных агентах и наладить контакты с Россией. Корреспондент NEWS.ru прибыл на место и поговорил с участниками об их целях и мотивах. Манифестанты объяснили, зачем им нужен вызвавший критику закон, каких отношений они хотят с Россией и почему боятся за детей.